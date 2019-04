Competição reúne 19 equipes na briga por uma vaga ao Desafio de Ligas 2020. Apach/CRC defende o título na temporada.

O Estadual LCF Sub-14 da Liga Catarinense inicia nesta quinta-feira. Dezenove equipes brigam por uma vaga ao Desafio de Ligas 2020. O atual campeão é a Apach/CRC.



Pela chave A, o Joni Gool recebe a equipe da Apaf/Guaraciaba ás 20hs no ginásio Joni Gool em São Miguel do Oeste, enquanto que no sábado, a equipe da Apach/CRC recebe ás 17hs no ginásio do CRC a equipe do Futibase de Chapecó.

Pela chave B, nesta quinta-feira, a equipe do Seara Futsal estreia no Carecão ás 18h30 diante da equipe do Futsal Moleque. Já na sexta-feira, a equipe do Futsal Xaxim/Smel inicia sua caminhada na competição recebendo a equipe do ADC Catanduvas no ginásio Albertão em Xaxim ás 19hs.



Pela chave C, no sábado, a equipe do Termas Piratuba Futsal recebe a equipe da AGN Capinzal ás 15hs no ginásio Professor Sérgio Alfredo Hack.



Pela chave D, no domingo, ás 15hs em Caçador, o UFC Caçador, atual vice-campeão na categoria, recebe a equipe do Lages Futsal no ginásio Flávio Cruz.



(Fonte: Assessoria de Imprensa LCF)