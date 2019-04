O cenário é favorável em Concórdia na geração de emprego. Pelo terceiro mês consecutivo o município teve saldo positivo no balanço entre as demissões e contratações. Segundo dados do Caged divulgados nesta quarta-feira, 24 de abril, em março Concórdia gerou 162 novas oportunidades de trabalho.

Os números do mês passado são favoráveis, mas são inferiores ao saldo apresentado em janeiro e fevereiro, quando foram criados 499 e 464 novos empregos, respectivamente. Em março, o destaque ficou por conta da prestação de serviços com a geração de 93 novas vagas. Na sequência aparece a construção civil com 46, seguida pela indústria da transformação com 13, administração pública com 11 e agropecuária dois. O comércio foi o único setor que teve saldo negativo de três vagas.

No acumulado do ano a construção civil é quem se destacou com balanço positivo de 472 empregos. Em segundo está a prestação de serviços com 267 novas vagas, seguida pela administração pública e indústria da transformação com 264 oportunidades de trabalho cada. O comércio é quem apresenta a situação mais delicada com saldo negativo de 25 vagas no primeiro trimestre. A agropecuária também teve balanço negativo de três empregos com carteira assinada. No total foram geradas 1.243 novas vagas no primeiro trimestre de 2019.

Saldo negativo no Brasil e em SC

O mercado de trabalho formal apresentou, em todo o país, saldo negativo de 43.196 empregos com carteira assinada em março. Foram registradas 1.216.177 admissões e 1.304.373 demissões no período.

Em Santa Catarina, março registrou saldo negativo de 2.976 vagas de trabalho. No acumulado do trimestre o balanço estadual é positivo com a criação de 43 mil novas oportunidades de trabalho.