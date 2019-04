Um motociclista sofreu escoriações pelo corpo ao cair com a moto que conduzia, na manhã desta quarta-feira, dia 24. O acidente, que também envolveu um carro, aconteceu na Rua Senador Attilio Fontana, no trevo de acesso ao Bairro dos Estados.

De acordo com as informações apuradas no local, o carro saia do Bairro dos Estados e ingressava na Rua Senador Attilio Fontana. O motorista relatou que não via que a moto subia. A motocicleta acabou batendo na lateral do veículo e caiu.

Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento ao motociclista no local. Ele foi encaminhado ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

A Polícia Militar Rodoviária (PRE), fez a sinalização de trânsito e o levantamento de informações sobre as causas do acidente.