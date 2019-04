A Polícia Militar de Seara prendeu no final da tarde desta terça-feira, 23, um homem acusado de praticar um furto em um apartamento localizado na rua Dom Pedro, bairro Industrial, em Seara.

O homem, identificado pelas iniciais R.R., 41 anos, teve acesso a residência porque no momento do fato, uma funcionária realizava a limpeza da calçada de acesso ao imóvel. Aproveitando o descuido, entrou no edifício e arrombou um dos apartamentos, levando um notebook.



A Polícia Militar foi acionada e analisou as imagens de videomonitoramento do prédio. Poucos minutos após iniciar as buscas, o autor do fato foi localizado na Rodoviária, já deixando o município. Ele já não estava mais sob posse do notebook.



R.R., é natural de Erechim e possui extensa ficha policial. Reconhecido pelas testemunhas e com imagens de videomonitoramento, ele foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Seara para procedimentos cabíveis.

(Fonte: Polícia Militar)