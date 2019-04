O prefeito Rogério Luciano Pacheco e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Isidoro Simioni, cumpriram agenda na capital do Estado, no início desta semana. Nas duas reuniões que realizaram, tiveram sinalização positiva para algumas demandas do município. Inicialmente, na segunda-feira, 22, estiveram com a presidente da Epagri, Edilene Steinwandter. Na pauta, alguns assuntos que já vinham sendo tratados e outros novos, como a concessão de parte da área do Centro de Treinamento Concórdia – Cetredia, no distrito de Santo Antônio, e o lançamento de aplicativo para o monitoramento da barragem de contenção, respectivamente.



Pacheco afirma que reforçou o pedido e o interesse da Prefeitura de Concórdia em usufruir de parte da área da Cetredia para a realização de exposições e eventos, já que o Parque de Exposições vem sendo adaptado para um local de lazer e consequentemente perdendo espaços para exposições de maior porte. O município já havia manifestado interesse no espaço ao antigo governo e agora tomou conhecimento de como poderia ser feito o trâmite.



O assunto deverá ganhar novos encaminhamentos no próximo mês, quando Edilene estará em Concórdia, para participar do lançamento do aplicativo que permitirá toda a população tomar conhecimento de como está o monitoramento da barragem de contenção. “A presidente aceitou nosso convite e estará no município no dia 7 de maio”, afirma o prefeito. Na oportunidade também será tratado sobre a instalação de duas novas estações meteorológicas em Concórdia.



Projeto



Em reunião com um dos diretores do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA, coronel da Polícia Militar da Reserva, Valdez Rodrigues Venâncio, prefeito e secretário trataram sobre o projeto, encaminhado pela Equipe Gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann em parceria com entidades, produtores e empresas da iniciativa privada, que trata da expansão e fortalecimento do cultivo da erva-mate. A proposta é plantar um milhão de mudas no entorno do lago, possibilitando a curto, médio e longo prazo, a ampliação na produção e por consequência, a instalação de empresas que industrializam essa matéria prima. Uma das possíveis investidoras seria a Mate-Leão, pertencente ao Grupo Coca Cola. Segundo o Censo Agropecuário, Concórdia é a segunda maior produtora de erva-mate do Estado.



Expo



A agenda das lideranças concordienses na capital previa ainda a apresentação da Expo Concórdia 2019, durante sessão da Assembleia Legislativa - Alesc. O compromisso teve de ser transferido por conta de audiências, em caráter de emergência, envolvendo os legisladores na Reforma Administrativa do governo do Estado.

