A Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social Cidadania e Habitação e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, lançou edital sobre a eleição dos novos conselheiros tutelares. As inscrições ocorrem de 13 de maio até 13 de junho, na sede da secretaria - situada na Rua Prefeito Domingos Machado de Lima, 926 - no horário das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. São cinco vagas para conselheiro efetivo e 15 vagas para suplentes.



Os candidatos inscritos irão realizar uma provas escrita e prática, no dia 4 de agosto. O resultado dos candidatos classificados será divulgado no dia 30 de agosto e a partir desta data, os candidatos podem iniciar a campanha, até o dia da eleição dos conselheiros, marcada para o dia 6 de outubro. Todas as pessoas, maiores de 16 anos, com domicílio eleitoral em Concórdia, podem votar para eleger os novos conselheiros. O mandato têm duração de quatro anos, no período de 10 de janeiro de 2020, até 9 de janeiro de 2024.



Os conselheiros eleitos irão trabalhar no horário de expediente do Poder Executivo Municipal, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, carga horária de 35 horas semanais. Além disso haverá escala para definição dos plantões. A ajuda de custo mensal será de R$2.873,00 além de outros benefícios.



Confira o edital no link: http://bit.ly/2PngSju





(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)