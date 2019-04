As novas camisas do galo produzidas em parceria com a Draggon Sports já estão em produção, e em breve estarão a venda no comércio de Concórdia, as duas camisas serão utilizadas na disputa da série B do Catarinense 2019, o qual o Galo buscará o acesso a elite do Catarinense.

Ambas camisas seguem com as tradicionais cores do clube, produzida com material de alta qualidade e ótimo acabamento, tudo isso para o conforto do torcedor ao usá-la.

“Optamos nesta temporada pelo desenvolvimento das camisas baseadas em coleções antigas do galo, quando recebemos as amostras já percebemos a boa qualidade do material e a aprovação imediata dos diretores, conselheiros, lojistas e torcedores que tiveram acesso a este uniforme, acreditamos que o nosso torcedor vai desejar ter este novo uniforme do nosso galo”, destacou o presidente Jonas Guzzatto.

O uniforme de jogo contará com as marcas dos patrocinadores Copérdia, Projetec, Sicoob Crediauc, Caitá Supermercados e Kerbermix.

(Fonte: ASCOM/CAC)