Piratuba estreia técnico novo diante do Catanduvas.

Jogos acontecem pela chave A, B e C. Jogos podem definir novos líderes nas chaves neste meio de semana.

A quarta-feira será de Copa Catarinense pela Liga Catarinense de Futsal. Inicia o returno da competição e marcará quatro jogos pela competição. Os jogos acontecem pela chave A, B e C.



Pela chave A, a equipe da Pinhalense busca a liderança da chave recebendo no Centro de Eventos Aloísio Floos ás 20h15 a equipe do Seara Futsal que ainda não venceu na Copa.



Em Cunha Porã, a equipe da AD Cunha Porã recebe o líder da chave o Lages Futsal. O embate acontece ás 20h15 no ginásio municipal de Cunha Porã.



Pela chave B em Piratuba, a equipe do Termas Piratuba Futsal busca a primeira vitória no ano. A equipe agora comandada pelo técnico Fininho recebe o ADC Catanduvas ás 20h15 no ginásio Professor Sergio Alfredo Hack.



Já pela chave C, em Xanxerê, a equipe da ADX recebe o ADC Curitibanos ás 20h15 no ginásio Benjamim Menegolla. A equipe de Curitibanos tem 6 pontos porém não assume a liderança em virtude dos critérios de desempates.



(Créditos: Assessoria de Imprensa/LCF)