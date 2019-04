Uma motocicleta Honda/CG 125m Titan, placa MCD 8550 , com registro de furto/roubo no dia 19 de abril, foi localizada pela PM de Concórdia, na no início da noite da segunda-feira, dia 22, na rua Ângelo Spricigo no bairro Guilherme Reich. A moto estava estacionada de forma regular na via.



A moto foi encaminhada para a Central de Polícia, para posteriormente ser entregue ao proprietário. Junto com a motocicleta estava um capacete de cor vermelha.

O veículo foi levado do estacionamento de uma empresa na área central de Concórdia. O proprietário percebeu o furto quando saiu do trabalho, por volta das 5h30 do sábado, dia 20.

(Com informações do repórter André Krüger).