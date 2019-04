Série C terá seis jogos na tarde do sábado, dia 23.

Quatro jogos agendados para abertura da série B do Campeonato Interiorano.

Neste final de semana começa a disputa do Campeonato Interiorano de Futebol de Campo Série B. quatro partidas foram agendas três no sábado dia 27 e uma no domingo, dia 28. Todas as partidas têm inicio as 15h30.



Sábado, dia 27

Na vila Jacob Biesus, Vila Jacob Biesus x Paulino

Em Linha Tiradentes, Tiradentes x Baixo Saõ Luiz

Em Santa Terezinha, Santa Terezinha A x Gomercindo.

No domingo dia 28

Em Linha Guarani, Schiavini x São Geraldo.

Série C terá seis partidas no final de semana.

Sábado, dia 27

Em Presidente Kennedy, Kennedy B x Fragogos

Em Linha Saracura, Saracura x Baixo São Luiz B

Em Linha 24 de Fevereiro, 24 de Fevereiro x Gasperini

No domingo dia 28.

Em Linha São Paulo: São Paulo e Três de Outubro B

Em Linha Ouro: Ouro x Tamanduá

Em Boa Esperança: Boa Esperança B x Poletto B

(Com informações do repórter André Krüger).