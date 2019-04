Anitta vai se apresentar no feriado do dia 7 de setembro, que será em um sábado

A Comissão Central Organizadora (CCO) da Expo Concórdia deverá contratar mais shows para a feira que será realizada no período de 6 a 15 de setembro, no Parque de Exposições. Em entrevista ao Jornalismo da Rádio Aliança, o presidente da CCO, Wagner Simioni, divulgou que a dupla sertaneja Chrystian e Ralf vai se apresentar na abertura da Expo, no dia 6, e a cantora Anitta fará o show do feriado de 7 de setembro, que será em um sábado. A data das outras atrações ainda não foram divulgadas.

Na Expo 2019 todos os shows serão gratuitos. As atrações confirmadas até agora são da cantora Anitta, Skank, Nenhum de Nós, Chrystian e Ralf, Fernando e Sorocaba, Simão Wolf, Gaúcho da Fronteira e Grupo Tradição, Orquestra de Brinquedos e Grupo Tholl.

Venda dos espaços

Desde a semana passada, a CCO montou um ponto de atendimento no Anexo Multiuso do Parque de Exposições para atender as empresas interessadas em expor na feira. Segundo Simioni, 90% dos estandes foram vendidos na noite do lançamento, em 12 de abril. No total foram disponibilizados cerca de 300 espaços e todos já estão reservados. Quarenta empresas estão aguardando vaga na fila de espera. “Se surgirem novos espaços ou houver desistência, elas serão chamadas”, destaca Simioni.