Ação aconteceu no final de semana

Câmeras de monitoramento de uma casa que fica na Travessa dos Cedros, no Bairro Floresta, flagraram a ação de um homem que invadiu a residência pela janela e furtou dois notebooks e dinheiro. A ação aconteceu no último domingo, dia 21.

O ladrão entrou no imóvel por volta das 19h e utilizou uma pá para arrombar a janela. “De acordo com as imagens ele entrou assim que saímos de casa. Acreditamos que não agiu sozinho, talvez alguém aguardava lá fora, pois temos muros altos ao redor da residência”, conta a proprietária, Tatiana Lorenzetti. “Cheguei a ver três pessoas se aproximando da casa ao sair”, relata. “Além dos notebooks ele encontrou R$ 1 mil em dinheiro. Era o valor da parcela da minha faculdade”, lamenta ela.

Tatiana conta que mora no local há três anos e que esta é a primeira vez que a casa da família é furtada. Porém relata preocupação, pois segundo ela, na mesma Travessa, outra residência foi arrombada recentemente. “Moramos neste bairro há três anos e nunca tivemos problemas, mas agora estamos assustados. Há poucos dias uma vizinha que estava viajando chegou e encontrou a casa arrombada. Levaram roupas, calçados, televisores entre outros produtos”, conta.

A Polícia Civil já foi informada sobre as ocorrências e está investigando o caso. “Já estiveram aqui, nos deram atenção e estão trabalhando para descobrir quem é o ladrão”, destaca Tatiana.