Faltando 20 dias para o término do prazo para o recadastramento biométrico o Município de Alto Bela Vista atingiu o percentual de 52% do eleitorado. O comparecimento é obrigatório a todos os eleitores da cidade e quem ainda não teve a sua digital cadastrada, fará o processo de cadastramento biométrico. O prazo encerra no dia 10 de maio e não haverá prorrogação.

Para participar da revisão, o eleitor deve agendar o atendimento pelo telefone (49) 3455-9022 e comparecer na Casa da Memória portando documento de identificação com foto, comprovante de residência recente e comprovante de alistamento militar, no caso de homens maiores de 18 anos que vão fazer o primeiro título. Para facilitar o atendimento, o serviço será oferecido durante o dia todo nos dias 25 e 26 de abril. Nos dias 29 e 30 não terá atendimento em virtude do feriado municipal de comemoração do Kerb.

O objetivo da revisão é atualizar o cadastro de votantes de cada município, fazendo com que o eleitor que não tenha mais vínculo promova a transferência para a cidade em que efetivamente reside, evitando o cancelamento do documento.

(Fonte: Cristiano Auler/Jornal A Comunidade)