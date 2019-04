Fato aconteceu no fim de semana. Motorista, que é de São Paulo, foi liberado.

Uma transportadora de Concórdia teve um de seus caminhões tomado de assalto durante o fim de semana, no Sudeste do país. O fato ocorreu na noite do domingo, dia 21, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. O motorista, que é de São Paulo, também foi rendido, mas foi liberado e passa bem.



Conforme informações, o veículo estava transportando uma carga de carne bovina do estado do Mato Grosso com destino para São Paulo.

Tão logo percebeu-se que o caminhão estava fora de rota, a Polícia foi acionada e horas depois localizou o cavalo mecânico, porém sem a carroceria e a carga.

(Com informações do repórter André Krüger)