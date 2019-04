Furto ocorreu no Deck Bier na madrugada desta terça-feira, 23 de abril

Ladrão arromba bar em Concórdia e leva dinheiro do caixa - Fotos e vídeo

O bar Deck Bier localizado na rua Leonel Mosele, próximo à praça Dogelo Goss, em Concórdia, foi arrombado na madrugada desta terça-feira, 23 de abril, por volta da 0h31. Segundo o proprietário da empresa, Silvio Pellizzaro, o rapaz arrombou a porta da frente 13 minutos depois de ter fechado o estabelecimento.

As imagens da câmera de segurança (veja o vídeo) mostram que o rapaz foi direto ao caixa e procurou por dinheiro. O ladrão levou R$ 270,00. Pellizzaro conta que a suspeita é que o rapaz estava aguardando o bar fechar para entrar e cometer o furto. “Acredito que com as imagens a polícia vai conseguir identificar quem ele é”, pontua o empresário.

Os funcionários do Deck Bier não se lembram de já ter visto este rapaz no local em outros horários. “Pelo que vimos na filmagem, ele foi direto ao dinheiro. Ficamos chateados porque fazemos as coisas para gerar emprego e o negócio fluir, mas acontece esse tipo de situação”, afirma Pellizzaro.