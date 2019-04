As vagas abertas são para um fisioterapeuta, um médico clínico geral e um psicólogo. As inscrições serão realizadas até o meio-dia de quinta-feira, dia 25 de abril, exclusivamente via internet, no site sigma.concursos.srv.br. O valor da taxa varia de R$ 80,00 a R$ 120,00, de acordo com o cargo de inscrição.

Os aprovados terão carga horária de 20 horas semanais e os salários vão de R$ 2.730,64 a R$ 10.117,31. O Seletivo terá validade de 12 meses e pode ser prorrogado por mais um ano.

A avaliação será realizada por meio de prova objetiva. A data ainda está indefinida, mas deve acontecer no dia 11 ou 12 na Escola Municipal Professora Amélia Poletto Hepp.