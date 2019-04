O fato aconteceu na noite do último sábado. A Polícia militar de Concórdia foi acionada para comparecer na entrada do aeroporto em Linha São Paulo, pois no local havia algumas pessoas fazendo uso de entorpecentes e perturbando no local.

Ao chegar os policiais constaram que havia realmente algumas pessoas em atitude suspeita. Ao realizar a vistoria perceberam que uma adolescente estava de posse de uma pequena porção de maconha. A jovem afirmou que a droga era dela e que iria usá-la. Na sequência desacatou os policiais com palavrões.

Foi necessária conduzir os envolvidos para a central de polícia. O Conselho Tutelar foi acionado.