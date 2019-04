Imposto de Renda: 35% dos concordienses ainda devem acertar as contas com o Leão

Faltando exatamente uma semana para encerrar o prazo para enviar a declaração do Imposto Renda, quase cinco mil concordienses ainda não acertaram as contas com o Leão. Segundo dados da Receita Federal, 35% dos 14.101 contribuintes que devem enviar a declaração ainda precisam encaminhar as informações.

O delegado da Receita Federal de Joaçaba, Otto Maresch, diz que esse percentual fica dentro da média e a maioria dos escritórios de contabilidade deixa para enviar os dados em blocos na última semana. A principal orientação é não deixar passar a data limite que é 30 de abril. “Se faltar informações, pode enviar assim mesmo e depois retifica a declaração. O importante é não perder o prazo”, destaca o delegado.

As informações podem ser enviadas à Receita Federal via internet, por meio do Programa Gerador da Declaração, que está disponível gratuitamente no site da Receita. O prazo iniciou em sete de março e encerra em 30 de abril.

A multa para quem não enviar a declaração até a data limite é de 1% ao mês sobre o imposto devido. Para quem não tiver valores a pagar, o custo da multa é de R$ 165,74.

Dados da Região

- Alto Bela Vista: 64,9% - 237 contribuintes

- Arabutã: 54,4% - 358 contribuintes

- Arvoredo: 74,1% - 171 contribuintes

- Concórdia: 64,9% - 14.101 contribuintes

- Ipira: 49,3% - 412 contribuintes

- Ipumirim: 75,1% - 656 contribuintes

- Irani: 72% - 1.286 contribuintes

- Itá: 64,3% - 983 contribuintes

- Jaborá: 49,3% - 399 contribuintes

- Lindóia do Sul: 50,9% - 277 contribuintes

- Paial: 68,2% - 161 contribuintes

- Peritiba: 64,7% - 361 contribuintes

- Piratuba: 60,6% - 680 contribuintes

- Presidente Castello Branco: 64,9% - 154 contribuintes

- Xavantina: 69,6% - 284 contribuintes