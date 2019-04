O 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia (20ºBPM/Fron) registrou entre o sábado, 20 e a segunda-feira, 21, oito acidentes de trânsito nos 13 municípios da área de abrangência.



Destes oito acidentes, seis foram com danos materiais e dois com vítimas.



O último acidente ocorreu nesta tarde, na rua Getúlio Vargas, bairro Industrial, em Seara, envolvendo um veículo Peugeot que estava estacionado e um caminhão que evadiu-se do local.



Dois dos demais acidentes de trânsito foram registrados no bairro Santa Cruz, em Concórdia. Os bairros Imperial, Nações, Cinquentenário e São Cristóvão, registraram um acidente em cada. Na cidade de Ipumirim também houve um registro.



De acordo com o comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia, tenente coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, o número de acidentes de trânsito podem ser reduzidos a partir de medidas simples e práticas que podem e devem ser adotadas pelos motoristas.



A Polícia Militar orienta os condutores para que realizem a manutenção preventiva do seu carro! Muitos acidentes são causados por falta de manutenção no veículo.



Respeite as leis de trânsito! Segundo levantamento realizado pelo 20°BPM/Fron, mais de 90% dos acidentes são ocasionados por falha humana.



Use o cinto de segurança, não utilize o celular e evite o consumo de bebidas alcoólicas quando for dirigir. Verifique a previsão do tempo e dirija com muita cautela, pois os dias de chuvas são mais propícios para ocorrerem acidentes.

(Fonte: Polícia Militar)