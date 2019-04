PM de Concórdia detém homem com mandado de prisão em aberto

Durante trabalho intenso de rondas e abordagens de veículos e pessoas em atitude suspeita, é que os Policiais Militares do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia, cumpriram por volta do meio dia desta segunda-feira, 22, um mandado de prisão, no centro de Concórdia.



Desta vez, os PM’s desconfiaram de uma motocicleta Honda/CG 125, placa MGN5901 e realizaram a abordagem.

O condutor foi identificado como B.M.A., de 21 anos. Em consulta ao sistema policial foi possível identificar que o homem possuía mandado de prisão em aberto, devido a débitos do não pagamento de pensão alimentícia.



O homem foi conduzido ao Presídio Regional de Concórdia e a motocicleta apreendida por licenciamento atrasado.

(Fonte: Polícia Militar)