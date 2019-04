O Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia (20º BPM/Fron) atendeu na noite de sábado, 20, por volta das 19h30, na rua Egito, bairro das Nações, em Concórdia, ocorrência de posse ou porte de drogas.



Durante rondas, os policiais desconfiaram de um veículo GM/Corsa, placas LXK7502, de Concórdia, que trafegava em atitude suspeita. Enquanto observavam a movimentação dos suspeitos, os PM’s perceberam que ao se aproximar de uma boca de lobo, um dos passageiros do veículo dispensou jogando pela janela, dois invólucros.



Feita a abordagem do carro nada de irregular foi constatado em seu interior. Mas, ao retornar para verificar os invólucros, os policiais militares localizaram duas buchas de cocaína.



O condutor do veículo, M.A.A. e o passageiro D.A.R., negaram a propriedade da droga. Mesmo assim, a guarnição lavrou um termo circunstanciado para o passageiro e apreendeu a droga.

Adolescente é abordada com maconha

Ainda no sábado à noite, por volta das 23h, em linha São Paulo, interior de Concórdia, outro veículo em atitude suspeita foi abordado pelos policiais militares. Trata-se de um VW Gol, placas MEX4038, de Ipumirim, que estava estacionado.



No interior do carro, os policiais militares localizaram uma pequena quantia de maconha. Uma menor que estava no local, apresentou-se como proprietária da droga. Durante a abordagem, a adolescente desacatou os policiais e foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil. O Conselho Tutelar também foi acionado.

(Fonte: Polícia Militar)