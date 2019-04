A Polícia Militar de Irani apreendeu durante ocorrência na noite de sexta-feira, 19, um revolver calibre .38. A apreensão ocorreu em um estabelecimento comercial, no centro de Irani.



Um homem identificado pelas iniciais L.J, 27 anos, teria sido ameaçado pelo proprietário do estabelecimento e procurou a PM para denunciar o fato. Testemunhas confirmaram que A.S., estava armado e realizou ameaças em público.



Após realizar buscas no local, os policiais militares localizaram nos fundos do estabelecimento, um revólver da marca Taurus, com numeração raspada e seis munições intactas.



A.S. foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.

(Fonte: Polícia Militar)