Quatro equipes vão disputar o Estadual LCF Adulto Feminino nesta temporada. A perspectiva era de mais participações, mas infelizmente, três equipes anunciaram suas desistências. A equipe de Xaxim, Concórdia e Lages não participarão nesta temporada.

Sendo assim, a Liga Catarinense já definiu a tabela da primeira fase da competição. AFF Irani. Amoff Joaçaba, Seara Futsal e Female disputam o título da competição que vale vaga ao Desafio de Ligas 2020.

A competição inicia no dia 04 de maio com jogos em Chapecó e Seara. A competição será em turno e returno com as duas melhores equipes fazendo a final em dois jogos. A equipe de melhor índice técnico faz a final em casa.

A primeira rodada marca em Seara, a equipe do Seara Futsal recebendo a equipe da Amoff Joaçaba ás 20hs no ginásio do Carecão. Já em Chapecó, a Female, atual vice-campeã do Estadual, receber o AFF Irani também ás 20hs no ginásio da SER Aurora.

(Fonte: Créditos: Assessoria de Imprensa LCF)