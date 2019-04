Jogos foram realizados no decorrer do feriadão de Páscoa.

A segunda rodada do Estadual LCF fechou no último sábado com quatro jogos realizados pela chave A e chave B. A rodada teve inicio ainda no meio de semana por conta das festividades de páscoa.

Pela chave A, na quarta-feira, a equipe da Chapecoense Futsal bateu o Seara Futsal por 4 a 1. Na quinta-feira, a equipe da AD Cunha Porã venceu a Pinhalense por 5 a 1 enquanto que a ADAF Saudades derrotou a AAPF Palmitos por 5 a 3.

No sábado, Serra Alta Futsal e ADX Xanxerê fecharam a rodada com vitória de Xanxerê por 5 a 4.

Pela chave B, a rodada também teve jogos no meio de semana. Em Lebon Régis, a equipe da AC Coração do Contestado venceu o Catanduvas pelo placar de 4 a 1. No sábado, três jogos completaram a rodada. Em Lages, o Lages Futsal venceu o Termas Piratuba Futsal pelo placar de 6 a 0. Em Curitibanos, o ADC Curitibanos bateu a equipe AGN Capinzal pelo placar de 5 a 1. Em Fraiburgo, o Fraiburgo Futsal recebeu o Campos Novos e acabou sendo derrotado em casa por 6 a 3.

Classificação:

Chave A

1º - ADAF Saudades – 6p

2º - Chapecoense – 3p

3º - AD Cunha Porã – 3p

4º - Seara Futsal – 3p

5º - Pinhalense – 3p

6º - AAPF Palmitos – 3p

7º - ADX Xanxerê – 3p

8º - Serra Alta Futsal – 0p

Chave B

1º - Lages Futsal – 6p

2º - ADC Curitibanos – 4p

3º - Campos Novos – 4p

4º - AC Coração do Contestado – 3p

5º - Fraiburgo Futsal – 3p

6º - AGN Capinzal – 3p

7º - ADC Catanduvas – 0p

8º - Termas Piratuba Futsal – 0p

A próxima rodada do Estadual acontece não sábado(27/04). Confira a rodada:

Chave A

Pinhalense x ADAF Saudades

ADX Xanxerê x AD Cunha Porã

AAPF Palmitos x Seara Futsal

Serra Alta x Chapecoense

Chave B

AGN Capinzal x Lages Futsal

Termas Piratuba x Campos Novos

AC Coração do Contestado x Fraiburgo Futsal

ADC Catanduvas x ADC Curitibanos

(Fonte: Comunicação/LCF)