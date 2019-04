Os vereadores aprovaram nas sessões realizadas na semana passada um projeto de suplementação de recursos que vai beneficiar a Fundação Municipal de Esportes. Entre os projetos que deverão ser contemplados com este remanejamento de dinheiro da Prefeitura de Concórdia, está a reforma da pista de skate, que fica próxima ao estádio municipal. O debate aberto na Câmara é se a pista de skate deve ou não ser mantida neste lugar.

O presidente do Legislativo, Mauro Fretta (PSB), defende que essa pista seja construída no Parque de Exposições. “Acredito que quem tem filho que gosta de praticar o esporte levaria até lá, que é um local iluminado e com segurança para toda a família”, argumenta.

Anderson Guzzatto (PR) também defende que a pista de skate seja construída em outro local. Segundo ele, a reforma que está sendo encaminhada pela Prefeitura de Concórdia poderá decretar a pista neste local. “É um espaço nobre que poderia ser usado para outra estrutura do poder público. O Parque de Exposições já tornou um local de lazer”, afirma.

A administração municipal já encaminhou para a licitação a pintura e a colocação de estruturas metálicas e telas de proteção. A pista de skate foi construída em 2003 e já gerou inúmeros debates. Além de as pessoas que praticam este esporte não considerarem a obra adequada, também há constantes reclamações por uso de drogas e álcool neste espaço que fica no centro da cidade.