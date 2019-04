No dia 12 do mês passado a chuva intensa causou enchente e prejuízos em Lindóia do Sul. A agência do Banco do Brasil foi atingida e de lá pra cá não conseguiu mais realizar atendimentos. De acordo com o prefeito Genir Loli, os serviços devem voltar ao normal até o mês de setembro.

Loli participou do Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança nesta segunda-feira, dia 22, e contou que o município está buscando alternativas para que a agência volte a funcionar o mais rápido possível. “O único estabelecimento que ainda não voltou a funcionar depois da enchente foi o Banco do Brasil. O prejuízo na agência passa de R$ 500 mil, segundo as informações que temos. Estive em Brasília recentemente e reforcei o pedido para que a agência volte a funcionar e a notícia que temos é de que sim, os serviços serão retomados”, relata o prefeito.

Ele também conta que técnico já estiveram em Lindóia para avaliar locais que podem receber pontos de auto-atendimento. “Sim já estiveram aqui e relacionaram alguns locais. Até que a agência não volte a atender em sua totalidade, pelo menos caixas eletrônicos devem ser instalados. Um pode funcionar na Prefeitura”, antecipa.