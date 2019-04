Permanecem internadas no Hospital São Francisco de Concórdia as vítimas de acidente, ocorrido na tarde do domingo, dia 21, na BR 153, em Concórdia. Conforme informações apuradas pela reportagem da Rádio Aliança, D.P, de 56 anos, esta internado na enfermaria e seu filho, de 15 anos, está na Unidade de Tratamento Intensivo Adulto, UTI.



Conforme informado pela Rádio Aliança, eles estavam em uma motocicleta Honda, placas de Presidente Castello Branco, que acabou se envolvendo em colisão com um Prisma, placas de Concórdia. A batida ocorreu no trevo de acesso a Barra Bonita, na BR 153. Com o impacto, os dois ocupantes da motocicleta, que são residentes na comunidade de Caravággio, interior de Concórdia, ficaram com múltiplas fraturas fraturas, sendo que algumas foram expostas, além de outros ferimentos pelo corpo.



O motorista do veículo Prisma, também ficou ferido com um corte na mão. Além dele, uma mulher também estava no carro e não se feriu. Os danos nos dois veículos foram de grande monta.