Batida aconteceu nas proximidades do acesso ao bairro Fragosos.

Duas pessoas ficaram feridas em uma batida, envolvendo dois veículos na SC 283, em Concórdia. O fato foi registrado na manhã desta segunda-feira, dia 22, na altura da comunidade de Fragosos, próximo do trevo de acesso, no começo da manhã.



Envolveram-se uma Ecoesport e um Corsa. Os dois motoristas ficaram feridos e foram levados para atendimento médico no Hospital São Francisco, pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.



Segundo informações, o Ecoesport aguardava no centro da pista, no local sinalizado, para acessar ao bairro Fragosos, quando houve a colisão.



A Polícia Rodoviária Estadual, esteve no local realizando os levantamentos para apontar as causas do acidente.