Um caminhoneiro escapou praticamente ileso de uma saída de pista, seguida de capotamento de carreta, na BR 153. O fato aconteceu na noite do domingo, dia 21, na altura da Campina da Alegria.



Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que atendeu a ocorrência, o veículo, com placas de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, caiu em um barranco de aproximadamente 10 metros.



O motorista, de iniciais V.L 60 anos de idade, se encontrava fora da carreta e sem ferimentos. Mesmo assim, ele foi levado para avaliação médica no Pronto Atendimento Médico de Irani.