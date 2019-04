Fato foi registrado na noite do sábado, dia 20, em Concórdia.

Um rapaz foi detido suspeito de repassar notas falsas de real em baile no Distrito de Santo Antônio. O fato foi registrado na noite do sábado, dia 20. A irregularidade foi descoberta pelos organizadores do evento e a Polícia Militar foi acionada.



Conforme informações, foram descobertas quatro notas de R$ 100 falsas. Uma delas foi repassada na entrada do salão e as outras três, no bar.



O fato será investigado pela Polícia Federal, pelo fato de ser um crime federal.