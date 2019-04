O comportamento do mercado, os avanços da tecnologia e dezenas de outras variáveis imprevisíveis impactam frequentemente a cadeia produtiva do leite com mudanças e transformações cada vez mais surpreendentes. Inspirado por esse cenário, o pesquisador Laerte Cassoli palestrará sobre o tema Leite 4.0: o que virá pela frente e que você precisa saber durante o Interleite Sul 2019 – considerado o mais qualificado e respeitado seminário técnico do setor – programado para os dias 8 e 9 de maio, no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó.

O seminário tem como tema central Sistemas de produção e eficiência econômica para o sul do Brasil e sua programação científica é formada por seis painéis, 20 palestrantes-debatedores e um conjunto de temas da atualidade econômica, científica e mercadológica.

A participação de Laerte Cassoli está programada para as 10h30 da manhã do dia 8. Ele é engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP). Tem mestrado e doutorado também pela mesma instituição, na área de qualidade do leite e gestão da produção. Concluiu MBA em Gestão de Negócios pela USP e coordena a ESALQLab, plataforma de análise laboratoriais para o Agro do Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP. Participou da criação da OnFarm, startup que desenvolveu solução inovadora para o controle de mastite e uso racional de antibióticos.

O organizador do Seminário e CEO da AgriPoint Marcelo Pereira de Carvalho informa que já estão inscritos mais de 500 profissionais da área.

Os principais painéis abordarão os temas economia e mercado; estratégias de negócio para viabilizar o produtor de leite familiar; obtendo o máximo da produção de silagem; otimizando o investimento na propriedade leiteira para ganhar dinheiro; conforto e bem-estar animal e um olhar sobre o novo. Também estarão em pauta temas como automação e robótica, terceirização de atividades, otimização de investimentos.

(Fonte: MB Comunicação)