A Polícia Civil de Concórdia abriu inquérito para investigar as circunstâncias da morte de um idoso, de 63 anos, ocorrida no começo da noite da última sexta-feira, dia 19, no bairro das Nações. O procedimento foi aberto durante o fim de semana houve a necessidade de interrupção do velório para exames cadavéricos no IML de Concórdia durante a manhã do sábado, dia 20.



Conforme informações iniciais, L.F, de 63 anos, foi achado caído em via pública, na rua Dinamarca, na noite da sexta-feira, dia 19, inconsciente. Ele apresentava alguns ferimentos na face. A guarnição do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionada, fez o resgate da vítima, iniciando o processo de reanimação também por massagem cardíaca. Esse procedimento teve continuidade no Hospital São Francisco de Concórdia. Porém, o idoso não resistiu.



Durante a noite da sexta-feira, dia 19, a Polícia Civil recebeu informações de fatos que teriam ocorrido antes do idoso ter sido achado caído na rua Dinamarca e deliberou pela investigação acerca dos fatos, já que até então a informação é de que seria morte por causas naturais.



L.F foi sepultado na tarde do sábado, dia 20.