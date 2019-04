O Suruvi venceu São Cristóvão por 2 a 0 na tarde deste sábado, dia 20, em partida foi válida pela chave D da Série C do Campeonato Interiorano. A partida foi disputada no campo da comunidade de Suruvi.

Logo no início da partida a um minuto e meio os donos da casa marcaram. Após lançamento, o meia Bruno cruzou do lado direito para dentro da área e o atacante Ures, de cabeça, marcou o primeiro gol da partida. Jogo seguiu bastante equilibrado e o campo estava pesado por causa da chuva. Final da primeira etapa, 1 a 0 para Suruvi.

Na segunda etapa, o São Cristóvão começou indo pra cima para tentar empatar a partida. Mas foram os donos da casa que ampliaram o marcador. Zonta, lateral esquerdo, do São Cristóvão, cometeu uma falta próximo da própria grande área. O meia Gabi cobrou a falta direta e colocou no fundo da rede, ampliando o marcador. Final da partida Suruvi 2 x 0 São Cristóvão.

Com o resultado, o Suruvi assume a liderança da Chave D com quatro pontos; em segundo, empatados com três pontos, estão Gasperini, Canavese e São Cristóvão. Em quinto, com um ponto, 24 de Fevereiro.

O próximo jogo de Suruvi será fora de casa contra Gasperini. Já o São Cristóvão folga na quarta rodada.

Suruvi, do técnico Talison Valduga, jogou com: Nando; Welinton, Leandro, Pezzi e Nego; Jardel, Gabi, Bruno e Piva; Ures e Clovis. Entraram ainda Jair, Titi, Sadi e Fabinho.

O São Cristóvão, do técnico Edson Frigo, jogou com: Dente; Bruno, Drum, Marcelo e Zonta; Gabi, Willian, Gê e Adriano, Piolho e Rodrigo. Entraram ainda, Valdecir, Frigo Henrique e Marcelinho.



Cartão amarelo para os donos da casa, Nando, Weliton, Jardel, Titi e Piva. Para os visitantes, Zonta, Gê Adriano e Marcelinho.

Arbitragem da partida foi de Moacir Renner auxiliado por, Marcos Essinger e Jairo Subtil.