Contrariando possíveis boatos que circulam pela cidade, o vereador Artemio Ortigara (PR) se manifestou nesta terça-feira (16) sobre as eleições para diretores de escolas municipais e coordenadores de Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) de Concórdia. Previstos para ocorrer no final do ano, os pleitos estão mantidos e, segundo Ortigara, não há nenhuma intenção do Executivo em modificar o sistema.



O vereador cita que várias notícias falsas estariam circulando pelas redes sociais dando conta de que as eleições poderiam ser canceladas ou substituídas por outros sistemas. “Essa é uma inverdade, uma fofoca. Se há algo que essa administração vai tentar preservar e melhorar é a escolha dos nossos dirigentes escolares. As eleições ocorrerão no mês de novembro deste ano, estão devidamente confirmadas e não haverá nenhuma alteração”.



Closmar Zagonel (MDB) também relatou na tribuna ter sido procurado por professores para saber da possibilidade de cancelamento das eleições escolares. “Também recebi questionamentos sobre essa questão. Disse que não tinha conhecimento e se vir um projeto desses, sou totalmente contra”.



Sobre o assunto, o vereador Evandro Pegoraro (PT) relatou ter recebido questionamentos e mantem a posição favorável às eleições. “Nosso posicionamento sempre foi pela democracia. Para mim, seria um retrocesso. Tem que manter a questão de escolhas livres. Esses boatos vêm e afirmamos que não há nada oficial”.

(Fonte: Daisy Trombetta/Ascom Câmara de Vereadores)