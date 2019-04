O Serviço Social da Indústria (SESI), entidade da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), inicia a vacinação contra a gripe na região do Alto Uruguai. Em Concórdia, o SESI atende de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. No Sábado “V” de vacinação, dia 04 de maio, o atendimento será das 09h00 às 15h00 (sem fechar ao meio dia). O SESI trabalha com valores diferenciados para trabalhadores da indústria e dependentes e mantém parcerias com a CDL e SESC. Alunos e pais de estudantes do SESI e SENAI também têm acesso à vacina a preços mais acessíveis. Além disso, são disponibilizadas aplicações de doses para a comunidade. Trabalhadores da região, que não se enquadram nos grupos divulgados, podem procurar a unidade local.

A gerente executiva regional do SESI/SENAI, Silvana Meneghini, destaca que a vacinação contra a gripe é mais um importante serviço prestado aos trabalhadores da indústria e à comunidade em geral. "O SESI é uma entidade permanentemente preocupada com a saúde e o bem estar da população. A campanha de vacinação contra a gripe é uma iniciativa focada na prevenção. Portanto, é mais um serviço indispensável que o SESI presta à sociedade em geral", assinala Silvana.

Valores

O valor para indústria associada é de R$ 37,00 vacina trivalente e R$ 47,00 vacina quadrivalente. Para as indústrias não associados aos sindicatos a vacina trivalente tem um custo de R$ 46,00 e a quadrivalente R$ 57,00. Para as indústrias não associadas ao Sistema FIESC (ligadas à CDL e ao SESC) o valor é de R$ 41,00 vacina trivalente e R$ 52,00 vacina quadrivalente. As empresas que compõem o grupo econômico denominado “não indústria” também poderão aderir à campanha de vacinação. Para essas empresas, os valores são de R$ 49,00 e R$ 59,00 para vacinas trivalente e quadrivalente, respectivamente com a apresentação do CNPJ. O SESI novamente realizará a aplicação da vacina da gripe para a comunidade em geral com os seguintes valores: R$ 60,00 a vacina trivalente e R$ 75,00 a quadrivalente.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de 2 milhões de mortes a cada ano sejam evitadas pela vacinação. O órgão também garante que a imunização é um dos investimentos em saúde que oferecem o melhor custo-efetividade para as nações, possibilitando resultado expressivo de prevenção a baixo custo, se comparadas a outras medidas.

Diferente de um resfriado, a gripe é uma doença séria. Todos deveriam, anualmente, tomar vacina contra a influenza, lembrando que quanto mais frágil a saúde do indivíduo, maior a importância de se vacinar. A imunização da população é muito importante para evitar os surtos de gripe.

(Fonte: PG Comunicação)