As primeiras redações da 13º edição do Concurso de Redação do Consórcio Machadinho já foram recebidas. A Escola Municipal Ernesto Hachmann, da localidade de Barro Preto no interior de Capinzal – SC foi a primeira instituição a entregar as redações dos seus alunos. O Concurso de Redação é promovido com objetivo de incentivar os estudantes à prática da leitura e da escrita.

A 13ª edição do Concurso de Redação do Consórcio Machadinho propõe aos participantes abordar o tema: “Concurso de Redação do Consórcio Machadinho – Movendo você a construir um futuro sustentável.” Nesta edição além dos Professores e da Escola, os autores das cinco melhores redações serão premiados, bem como os alunos com a melhor nota de cada município que receberão uma menção honrosa.





Vale lembrar que os quesitos observados em cada redação são: coerência com o tema proposto, uso correto da língua portuguesa, desenvolvimento do tema e criatividade. Para participar do Concurso de Redação basta ser estudante do 9º ano de uma das escolas da área de abrangência da Usina Hidrelétrica Machadinho e agendar a visita através do 0800 644 0026.

(Fonte: Camila Freitas/Ascom/UHE Machadinho)