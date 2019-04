Idoso perde mais de R$ 1,3 mil no golpe do falso sequestro

Um morador do bairro das Nações foi vítima do golpe do falso sequestro, em Concórdia. O fato foi registrado no fim da tarde da quinta-feira, dia 18, e um Boletim de Ocorrência foi confeccionado na Central de Polícia Civil.



A vítima é um idoso, de 63 anos, que perdeu R$ 1.340,00 para os estelionatários.



Conforme o relato, ele recebeu uma ligação de um número desconhecido, onde a pessoa do outro lado da linha havia informado de que sequestraram sua filha e exigiram o repasse de R$ 38 mil. Após um longo diálogo, foi estabelecido o valor de R$ 1.340, que foram repassados em dois depósitos (de R$ mil e de R$ 340).



Feito o depósito, a vítima verificou e ficou sabendo que sua filha não havia sido sequestrada.