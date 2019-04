Panela esquecida no fogão mobiliza Bombeiros no Cinquentenário

Uma panela esquecida no fogão aceso mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia na noite desta sexta-feira, dia 19. O fato ocorreu numa residência, que fica no pavimento inferior de um imóvel na rua Elídia Maria Biezus, no bairro Cinquentenário.



Conforme informações iniciais que chegaram à corporação, através de vizinhos, havia muita fumaça saindo do local e dentro do porão havia uma pessoa. As portas estavam trancadas e o morador não teria respondido aos chamados.



A guarnição foi até o local, destrancou a porta e constatou que o fogo vinha de uma panela que estava no fogão aceso e um jovem estava debruçado sobre a mesa. O mesmo foi acordado pelos bombeiros, ele confirmou que estava dormindo e havia esquecido a panela no fogão, onde estava cozinhando ovo.



O morador do local, um jovem de 26 anos, por ter inalado muita fumaça, mesmo dormindo, foi levado para avaliação médica no Hospital São Francisco pelo Corpo de Bombeiros.