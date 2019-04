A Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, notificou nesta quarta-feira, 17 de abril, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – Casan, para solucionar o problema de esgoto a céu aberto, na rua São Martino, no bairro Guilherme Reich. Foi estabelecido prazo de sete dias para sanar o problema que coloca em risco a saúde pública.



A situação já virou processo no Ministério Público para apurar a responsabilidade sobre os esgotos coletivos de alguns loteamentos antigos da cidade, como no bairro Santa Rita, Vila União e Guilherme Reich. Segundo parecer técnico da Vigilância Sanitária do município e da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, reforçada pela Assessoria Jurídica e secretarias de Urbanismo e Obras e Saúde, a responsabilidade de resolução do problema cabe à Casan, já que consta no contrato de concessão assinado em 2000, com vigência de 20 anos.



Desde 2016 o município tenta, sem sucesso, a resolução do impasse, por meio de notificação. A Casan alega não ter recursos suficientes para atender a demanda, portanto as melhorias não poderiam ser implantadas nesta primeira etapa do sistema de esgotamento sanitário. A notificação entregue ontem, é mais uma tentativa de pressionar a Casan para resolver o problema.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)