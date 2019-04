Seis mortos em acidente no norte do RS

O Feriado de Páscoa iniciou de forma trágica na Região Norte do Rio Grande do Sul. Pouco antes das 3h de sexta-feira (19), dois veículos colidiram de frente no km 257 da BR-386, em Soledade. Até o momento, foram confirmados seis óbitos.

O primeiro acidente foi registrado entre um Fiat Tempra (placas de Caxias do Sul) e um Chevrolet Corsa (placas de Pato Branco-PR). Com o impacto, a pista chegou a ficar totalmente bloqueada para a realização dos serviços médicos e de perícia.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, no Tempra estava apenas o condutor, que veio a óbito. Também quatro pessoas que estavam no Corsa morreram na hora: Kelem Tamara Della Vecchia (30 anos), Fábio Lazarotto (33 anos), Sérgio Dalla Vecchia (59 anos) e Thierres Marcos Dalla Vecchia (22 anos). Maria Dalla Vecchia, de 52 anos, chegou a receber atendimento hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu.

Outra ocorrência

Pouco tempo depois, por volta das 6h, a PRF e o Corpo de Bombeiros foram chamados para atender a um acidente envolvendo quatro veículos no km 234 da mesma BR 386. Tudo teria iniciado em uma ultrapassagem mal sucedida pelo condutor de um Chevrolet Colbat, placas de São Leopoldo. Houve a colisão com um VW Up placas de Giruá e, depois, um VW Voyage de Novo Hamburgo e um Fiat Marea de Cachoeirinha. As informações preliminares são de que quatro pessoas restaram feridas, sem gravidade.

(Fonte: Rádio Planalto)