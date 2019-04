Os Bombeiros Militares de Seara e Samu atenderam um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira,19 de abril.

Foi um choque entre o caminhão placas MKX, de Seara, e caminhonete Amarok placas MIX-9340, também de Seara, na SC-155, próximo à cidade de Seara.

Na caminhonete, o motorista Lucca Bortolini, de Seara, 21 anos, estava preso às ferragens, inconsciente e com sinais vitais instáveis. Os outros três ocupantes, João pedro Alflen, 21 anos, Lucas Henrique Pelisson, 21 anos, e Luan Paulo Sordi, 27 anos, estavam fora do veículo, com ferimentos nos membros superiores e inferiores, mas conscientes e orientados. Depois de retirado do veículo, o que exigiu muito esforço dos bombeiros - uso de desencarcerador com técnica de rolamento do painel com ferramenta expansora - o motorista foi encaminhado ao Hospital São Roque de Seara para atendimento hospitalar pelo Samu com suspeita de várias fraturas. João e Lucas foram encaminhados pela ambulância dos bombeiros ao Hospital São Roque. Lucas Henrique, com ferimentos aperentemente leves, utilizou meios próprios para se deslocar ao hospital.

Lucca Bortolini e Luan Paulo Sordi foram transferidos para o Hospital São Francisco de Concórdia. Os demais feridos já foram liberados.

O motorista do caminhão, Alan Eduardo Muller, 22 anos, aparentemente não se feriu. Mesmo assim, foi conduzido ao Hospital São Roque para avaliação médica.

A Polícia Militar Rodoviária Estadual vai apurar as causas do acidente.

(Fonte: Belos FM)