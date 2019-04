Casan realiza substituição de rede de água no Nações

Parte do bairro das Nações ficará com o fornecimento de água suspenso na próxima segunda-feira, dia 22, em função de um trabalho de interligação das novas redes de distribuição de água, pela Casan. O serviço será executado nas ruas Albânia e Israel.



Conforme nota da Casan, a Operação exigirá a suspensão do abastecimento de água, das 8h até às 18h para as unidades consumidoras situadas nas ruas Albânia, Israel, Francisco Magnani, Camarões, Cuba, Suíça, Neivaldo Luiz Balbinot, Áustria, Hungria, Kwait, Noruega, Grécia e Líbia.



De acordo com a casa, as redes estão sendo substituídas para aproveitar as obras de pavimentação dessas vias, promovidas pela Prefeitura.



