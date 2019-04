Nesta quinta-feira (18) foi confirmada a contratação dos experientes zagueiros André Luis Garcia e Petterson Thiago Martins, na próxima semana ambos jogadores iniciarão os treinos com o comando do técnico Nasareno Silva e da comissão técnica.

André Luis Garcia, 39 anos, com passagens pelo Santos, Fluminense, Benfica, Olympique de Marseille, Cruzeiro, Botafogo, São Paulo e diversas outras equipes além da Seleção Brasileira Sub-23 nas olimpiadas de Sidney, o último clube que defendeu as foi o Taboão da Serra.

“Estou motivado em defender as cores do Concórdia, sei do objetivo principal que é o acesso a série A, e o que for necessário juntamente com os demais jogadores faremos para alcançar, o torcedor terá alegrias com a nossa equipe”, destacou o zagueiro André Luis.

Para a mesma posição a direção do galo acertou a contratação do experiente zagueiro Petterson Thiago Martins, 30 anos, com passagens pela Ponte Preta, Botafogo (SP), Osasco Audax, Guarani, Mirassol, entre outros, até a última semana estava atuando pela equipe do Tubarão.

“Fiquei feliz pelo convite para defender o clube, o objetivo de retornar a série A vai fazer com que toda partida seja uma guerra, e chego focado e motivado para junto com o elenco levar a equipe rumo a elite”, declarou Petterson.

Início dos trabalhos

Na próxima segunda-feira (22) será dada a largada para a temporada 2019 da equipe profissional, já no turno da tarde alguns jogadores estarão se apresentando a equipe, para que a comissão técnica possa ainda na primeira semana iniciar os trabalhos de intensidade com um bom número de jogadores.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/Concórdia Atlético Clube)