A rodada do Sub-16 da Liga Catarinense tem jogos neste meio de semana. Pela chave A, na noite desta quarta-feira(17/04), a equipe da Apasf/Palma Sola estreou com derrota. A equipe recebeu o Futsal Xaxim/Smel no ginásio municipal e foi derrotada pelo placar de 6 a 3. O complemento da rodada acontece no dia 25/04 com a Pinhalense recebendo o C5 Futsal AABB no centro de eventos Aloísio Floos em Pinhalzinho ás 19hs.



Mais jogos nesta noite!



Pela chave B, Seara Futsal e AGN Capinzal estreiam na competição. A partida acontece em Seara ás 18hs no ginásio Carecão. O complemento da rodada será no sábado com Luzera e Campos Novos ás 17hs em Luzerna.

Já pela chave C, em Videira, a equipe do ADV Videira faz a sua estreia jogando em casa diante do ADC Catanduvas que também estreia na competição.



Na chave C, a rodada se completa hoje, já que o Videira Futsal no sábado(13/04) estreou com derrota diante do Futsal Moleque em casa pelo placar de 2 a 1.



A chave D vai movimentar a rodada somente no final de semana. Em Rio do Sul a equipe da Bonfort recebe o Lages Futsal ás 16 no ginásio Artenir Werner. Já no dia 27/04 a equipe do Coração do Contestado recebe o Fexponace Ituporanga em Lebon Régis.



(Fotos: Assessoria de Imprensa LCF)