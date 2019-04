Dois jogos movimentaram a quarta-feira de futsal pelo Estadual LCF. Chapecoense e Coração do Contestado levaram a melhor e venceram seus compromissos dentro de casa.



Em Chapecó no ginásio da Ser Aurora, a Chapecoense bateu o Seara Futsal pelo placar de 4 a 1 e alcançou sua primeira vitória na competição. A equipe da Chapecoense chegou a sua primeira vitória. Já o Seara Futsal que vinha de vitória na estreia, acabou sofrendo a primeira derrota na competição.



Já em Lebon Régis, a equipe do Coração do Contestado também obteve sua primeira vitória. O confronto aconteceu em Lebon Régis e diante da ADC Caçador, a equipe da casa fez 4 a 1. Coração do Contestado soma agora seus primeiros três pontos, enquanto que a ADC Catanduvas ainda não venceu no Estadual.



Nesta noite de quinta-feira dois jogos pelo Estadual. Ambos pela chave A. Em Cunha Porã a equipe da casa busca a reabilitação após a derrota na estreia. O adversário será a Pinhalense que venceu o Serra Alta na primeira rodada. Jogo marcado para 20h15 em Cunha Porã no ginásio da Ser Auriverde.



Em Saudades, duelo pela liderança. A equipe da ADAF Saudades recebe a equipe da AAPF Palmitos. Ambas defendem a invencibilidade na temporada. Partida está marcada para ás 20h30 no Theobaldo Roos em Saudades.



(Fonte: Assessoria de Imprensa LCF)