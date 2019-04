Infestação do mosquito da dengue! Coloque isso na conta do povo

Aquilo que as autoridades de saúde estavam temendo, aconteceu! A cidade de Concórdia passou a ser considerada área infestada pelo mosquito transmissor da dengue, nesta semana. Não sei até que ponto vai a culpa das autoridades municipais e estaduais. Mas de uma coisa eu tenho certeza, a população tem culpa no cartório para chegarmos nesse ponto.



Nesta manhã, a sala de situação que passará a concentrar esforços e monitorar a situação da dengue em Concórdia foi instalada.

São 187 focos já registrados, porém nenhuma pessoa confirmada com a doença e, tampouco, até o momento, há suspeitas de pessoas que possam ter contraído dengue.



Para o leitor entender a gravidade da situação, uma cidade é considerada infestada em função do número de focos do mosquito, proporcional a população. Quanto maior o número de focos, em relação ao de habitantes, a facilidade da doença se espalhar e virar epidemia é altíssima, se comparado a uma situação dita normal. Conforme disseram autoridades, nessas condições, se hipoteticamente três pessoas tiverem contraído a doença, o alastramento é inevitável.

Isso porque um mosquito pode picar uma pessoa infectada, pegar o vírus e passar para outra pessoa, também através da picada.



Além de Concórdia, na região da Amauc estão nesta situação Seara e Xavantina. Aliás, Seara teve dois casos confirmados da doença nos últimos meses e um suspeito está em fase de investigação nesta semana.



Pois é! Não foi por falta de aviso. Rádios, jornais, televisões, redes sociais e outros meios foram utilizados para alcançar a população com informações e métodos de prevenção. Então, falta de informação não é a causa para chegarmos neste triste cenário de dengue.



Talvez, a explicação mais plausível esteja na resistência, ou teimosia mesmo, do povo em não cuidar do quintal e deixar água parada para ser criadouro do mosquito. Pode ter havido "desleixo" por parte das autoridades de saúde, talvez. Porém, eram recorrentes os relatos de agentes de saúde que chegavam nas residências onde sabidamente havia o morador em casa e esse não atendia os profissionais ou não permitia a entrada desses no quintal para verificar a situação de água parada.

O povo não cuidou, o povo não se preveniu e o povo pode ficar doente por causa de um simples mosquito. O povo corre um sério risco de ficar refém da própria resistência e do próprio desdém. Sobre o risco que isso representa, a ficha não caiu ainda. E sinceramente, não sei se irá cair!