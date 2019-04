O anúncio da alta de R$ 0,10 no preço do diesel reacendeu o debate sobre a possibilidade de nova paralisação. Por enquanto, os caminhoneiros autônomos do Alto Uruguai Catarinense descartam a realização de greve. “Não temos a perspectiva de que uma greve neste momento traria resultados positivos. Até porque temos uma liderança em Brasília que está conversando com o presidente”, afirma Charles Vivan, que é um dos líderes dos caminhoneiros autônomos em Concórdia.

Segundo Vivan, os autônomos da região estão seguindo as orientações da Associação Brasileira de Caminhoneiros (Abcam) e vão aguardar o que irá ocorrer de mobilização em nível nacional. “Estamos apresentando alguns projetos para tentar melhorar a vida dos transportadores. Por enquanto vamos aguardar e ver se alguém realmente vai parar”, pontua.

A ala que defende a greve e se articula para iniciar a mobilização nos próximos 10 dias, entende que o governo federal “pagou para ver” ao não impedir a Petrobrás de anunciar o reajuste de R$ 0,10 para o preço do diesel vendido nas refinarias. Nesta semana o governo reafirmou que não vai interferir na política de preços da Petrobras. A informação foi confirmada pela porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros. Ele disse que "Bolsonaro não quer e não tem direito de intervir na Petrobras".