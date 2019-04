O deputado Moacir Sopelsa, conversou com o governador do estado, Carlos Moisés e o chefe da Casa Civil, Douglas Borba e viabilizou a liberação de recursos para o pagamento de convênios do SC Rural assinados em 2017 e que estavam represados desde 2018.

Sopelsa explica que os recursos atendem a demandas dos municípios para a recuperação de estradas rurais. Algumas obras já foram realizadas. “O atraso na liberação dos recursos estava prejudicando os municípios que também acabaram atrasando o pagamento dos serviços de melhorias nas estradas rurais”, resume.

Os convênios do SC Rural que serão liberados para os quatro municípios ultrapassam R$ 1,3 milhões de reais - Xavantina (dois convênios) R$ 384.000,00 e R$ 359.000,00; Arvoredo R$ 121.000,00; Ouro R$ 222.000,00 e São Bonifácio R$ 293.000,00.

Sopelsa desta a sensibilidade do governador, Carlos Moisés e do chefe da Casa Civil, Douglas Borba que compreenderam a necessidade de atender os municípios nestes pedidos. “Este é o nosso trabalho, como deputado, ser o porta voz dos municípios e das pessoas junto ao governo do estado, estou feliz e agradecido por mais este pleito que estamos viabilizando”, destaca.

Na próxima semana a Casa Civil deve encaminhar junto com os municípios os detalhes técnicos para o repasse dos recursos e o depósito bancário.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)