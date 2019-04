Deve ser sepultado na tarde desta quinta-feira, dia 18, o corpo de Josefina Pereira dos Santos, de 63 anos, morta em um incêndio em residência no fim da noite de quarta-feira, dia 17, no bairro Grizza, em Irani. Conforme informações apuradas pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, o corpo da idosa, que morreu carbonizada, permanece no IML de Concórdia e a previsão de liberação é para a tarde desta quinta-feira. O velório será no Centro Velatório Municipal de Irani.



Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o sinistro ocorreu por volta das 20h30 e não se sabe as causas que motivaram o incêndio. Informações não confirmadas davam conta de que a idosa teria tentado escapara por uma das janelas, mas não conseguiu sair da casa.