Na manhã desta quinta-feira, dia 18, o prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, assinou o decreto que institui a “Sala de Situação”, que vai trabalhar com ações de combate aos focos da Dengue. Com 187 focos, Concórdia foi considerada pelo Estado, área infestada pelo mosquito Aedes Aegypti. Não há casos de pessoas contaminadas com Dengue no município. Na Sala de Situação, reuniões mensais serão realizadas por um ano, entre o poder público e entidades. Ações serão definidas e executadas em conjunto.

O ato de assinatura do decreto aconteceu na Prefeitura e contou com a participação vereadores, secretários, servidores e de representantes de entidades que foram convidadas a participar das ações. “É uma situação que realmente preocupa. Recebemos um documento da Secretaria do Estado de Saúde ontem e hoje então, a “Sala de Situação” foi oficialmente criada. Vamos precisar muito do auxilio da população, das entidades e dos veículos de comunicação, para que a gente consiga eliminar os focos e evitar casos de pessoas contaminadas”, solicita o prefeito.

De acordo com os dados apresentados na reunião, Concórdia tem cerca de 32 mil residências e os agentes de combate à Dengue já passaram em 18 mil casas orientando as famílias. Os bairros com mais focos encontrados são o Sunti, próximo ao cemitério, Nazaré e Petrópolis. São 400 armadilhas monitoradas em pontos estratégicos. “Fazíamos o trabalho preventivo e agora precisamos agir rápido no controle destas infestações. Teremos um ano para trabalhar isso e precisamos normalizar a situação. Os servidores ligados ao setor estão convocados a auxiliar, mas é preciso unir forças para que todos entendam o que isso significa”, argumenta Pacheco.

Primeira ação da Sala de Situação:

A equipe de combate vai definir um calendário de reuniões. A primeira ação será um encontro, com data ainda não definida, para instituir as primeiras ações em conjunto. Os mutirões de vistoria e orientação com os agentes seguem acontecendo. Nesta quinta-feira o trabalho acontece no Bairro Floresta e na próxima semana outros locais serão visitados.

Visitas de vistoria:

De acordo com a enfermeira responsável pelo programa de combate à Dengue em Concórdia, Mara Sampaio, ainda há pessoas que não recebem os agentes. “Não é de um modo geral, mas a gente ainda enfrenta problemas nas visitas. Existem casos em que os moradores não deixam os agentes entrar para fazer a vistoria. A gente ressalta que os agentes estão ali para o bem das pessoas, eles podem identificar possíveis criadouros e eliminar”, relata. “Os mosquito da Dengue se procria na água limpa e parada. Aqui em Concórdia a maioria das larvas foi encontrada em pratos de flor, lixo acumulado, tampinhas e em bromélias”, destaca Mara.